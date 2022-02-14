Глава МВС вірить, що долучення громадян до лав тероборони дає громадянам впевненість, що ніякого захоплення російською владою міст не буде.

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський закликає громадян вступати у загони територіальної оборони.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Монастирський сказав під час включення в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV.

Зокрема, у нього запитали, чи готова держава до безпечної евакуації дружин і дітей, поки чоловіки захищатимуть Україну на фронті.

"Щодо евакуації, можу сказати, що плани такі існують на папері, але в першу чергу я закликав би до здорової підготовки і вступу до лав територіальної оборони. Оце правильна відповідь на будь-яку загрозу, яка є. Тому що територіальна оборона дає можливість впевнено у кожному регіоні бути цілісною основою для захисту будь-якого міста, села, селища, будинку, якщо це буде необхідно", - наголосив Монастирський.

"І саме це, як на мене, дає багатьом людям впевненість у тому, що ніякого сценарію захоплення не буде. Саме це дає впевненість у завтрашньому дню і я переконаний, що сьогодні тисячі поліцейських, рятувальників, гвардійців, які виходять на вулицю і щодня несуть свою службу - доводять це тим, що вони є тут, що вони захищають українські вулиці. Із завтрашнього дня введено посилений режим роботи прикординників і поліцейських", - наголосив міністр.

Також у нього запитали, чи є у МВС план щодо недопущення паніки.

"Цей план є у кожної держави, і в Україні так само. Власне цей план сьогодні реалізується, і зокрема зверненням президента так і активними діями, які сьогодні проводяться", - сказав Монастирський.

Глава МВС відзначив, що у першу чергу, впевненість стосовно правоохоронних органів і Збройних сил України дають можливості бути спокійними.

"Насправді ми розуміємо, що будь-які активні дії отримають відповідь з боку правоохоронних органів і Збройних сил України", - сказав Монастирський.

Як передає кореспондент УНІАН, раніше Монастирський запевнив, що не допустить в країні жодних сепаратистських проявів на кшталт тих, що були навесні 2014 року. Він попередив: якщо якийсь "гіркін" спробує захопити адмінбудівлі, він буде розстріляний спецназом без попередження.

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