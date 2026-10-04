Студент прийшов до ТЦК по відстрочку, а отримав бойову повістку: що вирішив суд

ТЦК не розглянув його заяву, направив на ВЛК, а згодом призвав на військову службу. Суд визнав ці дії протиправними.

Дніпропетровський окружний адміністративний суд визнав незаконною мобілізацію чоловіка, який навчався на денній формі магістратури та мав право на відстрочку. Про це пише Судово-юридична газета.

У серпні 2024 року чоловік вступив на перший курс магістратури Криворізького національного університету. 5 вересня він надіслав до ТЦК заяву про надання відстрочки та оригінал студентського квитка. Документи отримали 10 вересня, однак рішення за заявою не ухвалили.

1 жовтня чоловік прийшов до ТЦК, де отримав направлення на ВЛК і був визнаний придатним до служби. 7 жовтня він знову прийшов, щоб отримати військово-обліковий документ та довідку про відстрочку, але через технічні причини йому видали повістку на наступний день.

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8 жовтня замість довідки про відстрочку чоловік отримав бойову повістку. Його заперечення, за матеріалами справи, не врахували.

Того ж періоду ТЦК намагався домогтися скасування його зарахування до університету через проблеми з військовим обліком. Однак наказ про відрахування згодом скасували, а інформацію про відрахування не внесли до ЄДЕБО. Чоловік залишався студентом.

10 жовтня ТЦК видав наказ про мобілізацію та відправлення чоловіка на військову службу, а 11 жовтня його зарахували до особового складу військової частини.

Що вирішив суд

Суд зазначив, що за законом здобувачі освіти, які навчаються за денною або дуальною формою та здобувають вищий рівень освіти у визначеній послідовності, не підлягають мобілізації.

ТЦК мав розглянути заяву чоловіка про відстрочку до проведення ВЛК та мобілізації. Суд встановив, що документи були отримані 10 вересня, а чоловік на момент призову залишався студентом магістратури.

У результаті суд скасував наказ ТЦК про мобілізацію та наказ військової частини про зарахування чоловіка. Військову частину зобов'язали звільнити його зі служби та виключити зі списків особового складу. Також суд постановив стягнути з кожного відповідача судові витрати у розмірі 968,96 гривні.

Мобілізація в Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, у травні 2026 року в Україні змінилися правила, за якими чоловікам надається бронь від мобілізації. Це особливий вид відстрочки, доступний працівникам критично важливих підприємств. Керівники таких підприємств можуть забронювати своїх працівників від призову в армію. Цього року правила надання такого статусу посилили, а компанії пройшли масштабну перевірку.

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