За інформацією спецслужби, групи людей були направлені до Харкова на замовлення однієї з проросійських політичних сил України для проведення протестів.

Під Харковом правоохоронці затримали автобуси з понад 60 особами, які планували дестабілізувати ситуацію у місті.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Зазначається, що в рамках масштабних антитерористичних навчань на Харківщині правоохоронці запобігли проникненню на територію області кількох груп «тітушок» загальною кількістю понад 60 осіб.

«Автобуси з «тітушками» були затримані на під’їздах до Харкова з боку Донецька, Дніпра та Полтави. Всі ці особи є жителями інших регіонів України і не мають жодного стосунку до Харківської області», - йдеться у повідомленні.

В СБУ підкреслили, що за наявною інформацією, ці групи були направлені до Харкова на замовлення однієї з проросійських політичних сил України для проведення протестних акцій у місті, а також провокування громадського невдоволення та масових протиправних дій під час проведення чергової сесії Харківської міської ради.

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«Зазначені акції мали на меті дестабілізувати громадсько-політичну ситуацію в регіоні та створити вигідну керівництву Росії «картинку» для обґрунтування можливих актів агресії РФ проти України», - наголосили у відомстві.

В СБУ додали, що координаційна група Антитерористичного центру відслідковує можливі спроби радикальних угруповань зловживати правом громадян на проведення масових заходів, метою яких є провокування заворушень та інших дій антигромадської спрямованості.

«КГ АТЦ реагує на факти здійснення будь-яких злочинів. Ми вживаємо відповідні заходи з їх припинення, проведення невідкладних слідчих дій та направлення матеріалів за підслідністю», - заявили в СБУ.

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Автор: Світлана Макринська