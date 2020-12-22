В результаті катастрофи літака 25 вересня загинули 26 людей - військових курсантів та льотчиків.

Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою командиру військової частини А-4104 В’ячеславу Глазунову, якого підозрюють у порушенні правил підготовки і проведення польотів, що призвело до катастрофи учбового літака Ан-26 і загибелі членів екіпажу та курсантів.

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Про це кореспонденту УНІАН повідомила речник ДБР Ольга Чеканова.

Вона зазначила, що Печерський райсуд задовольнив клопотання сторони обвинувачення, обравши для Глазунова запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

Також сьогодні суд має розглянути ще одне клопотання у справі про катастрофу Ан-26 – щодо обрання запобіжного заходу командувачу Повітряних сил ЗСУ Сергію Дроздову.

Катастрофа Ан-26 під Харковом

Увечері 25 вересня в Харківській області під Чугуєвом під час тренувальних польотів зазнав катастрофи військовий літак Ан-26, на борту якого перебували 27 осіб - військові льотчики й курсанти університету Повітряних сил ім. Кожедуба. Вижив тільки один курсант.

28 жовтня урядова комісія назвала причини катастрофи літака Ан-26, головні з них - це відсутність дієвого контролю за організацією та виконанням польотів з боку посадових осіб Харківського університету, системні порушення правил виконання польотів.

Про підозри у справі про катастрофу літака Ан-26 повідомлено командувачу Повітряних сил ЗСУ Сергію Дроздову, керівнику польотами і командиру військової частини А-4104 В’ячеславу Глазунову.

Командувачу Повітряних сил повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 425 (недбале ставлення до військової служби), іншим двом – за ст. 416 (порушення правил польотів або підготовки до них) Кримінального кодексу.

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Автор: Дмитро Хилюк