Тільки російською - 11,3%.

Трохи більше ніж 30% громадян України вдома розмовляють тільки українською мовою.

За даними опитування Центру "Соціальний моніторинг", які були оприлюднені сьогодні на брифінгу, на запитання: "Якою мовою Ви переважно розмовляєте в сім'ї (вдома)?" - 31,9% відповіли, що тільки українською (у серпні 2020 року таку відповідь дали 36,3%), 15,8% - переважно українською (рік тому - 12,4%), 27,1% - російською і українською однаково (рік тому - 26,8%). Водночас 13,6% відповіли, що переважно спілкуються російською (рік тому - 14,1%), 11,3% - тільки російською (10,3%). 0,3% відповіли, що спілкуються іншою мовою.

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За даними опитування, 24,5% хочуть дивитися телевізійні програми (випуски новин, фільми, концерти, спортивні трансляції) тільки українською, 17,3% - переважно українською, 35,3% - російською і українською однаково часто, 11,6% - переважно російською, 8,9% - тільки російською, 0,2% - іншою мовою. 1,5% відповіли, що не дивляться програми, а 0,7% - що їм важко відповісти на це запитання.

Також читати улюблені друковані видання і російською, і українською однаково часто хотіли б 30,9%, а 23,5% хочуть читати їх тільки українською мовою, 14,5% - переважно українською, 10,9% - переважно російською, 10,7% - тільки російською, 0,3% - іншою мовою.

Довідка. Центр "Соціальний моніторинг" провів опитування з 2 по 11 серпня. 3 тис. 012 респондентів було опитано методом особистого інтерв'ю за місцем проживання респондента. Стандартне відхилення - 1,1 - 1,9%.

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Автор: Надя Пришляк