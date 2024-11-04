Як пишуть ЗМІ, ДТП сталась у Одеській області.

Депутат Київської міської ради Сергій Мамоян вчора, 3 листопада потрапив у ДТП і загинув на місці.

"Сергій Мамоян у статусі депутата Київської міської ради, члена постійної комісії Київської міської ради з питань транспорту, зв'язку та реклами завжди працював на благо міста та його мешканців. Він рішуче відстоював інтереси громади, підтримував розвиток інфраструктури та разом з однодумцями працював над тим, щоб Київ став справжньою європейською столицею. На жаль, життя буває несправедливим і забирає людей на злеті їх сил", - зазначили у прес-службі міськради.

Як уточнили УНІАН в регіональному главку Нацполіції, аварія, у якій загинув депутат, сталася вчора, приблизно о 19.00, у Білгород-Дністровському районі, на території Старокозацької ОТГ.

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Зазначається, що 40-річний житель Київщини, керуючи позашляховиком "Toyota", не впорався з керуванням на кільцевій ділянці дороги. В результаті автівка з'їхала в кювет, де перекинулась та загорілась.

"Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди водій та 52-річна жінка, яка знаходилася на передньому пасажирському сидінні авто загинули на місці пригоди, а ще двоє пасажирів, що перебували на задніх сидіннях, травмувалися та були госпіталізовані до лікарні. 51-річній жінці діагностували забої хребта та верхньої кінцівки, а 55-річному чоловіку - перелами ключиці та ребра", - розповіли у прес-службі поліції.

За словами начальника Білгород-Дністровського районного відділу поліції Павла Бобчинського, слідчі розпочали провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України. Наразі призначено низку судових експертих, встановлюються повні обставини події.

Що відомо про Сергія Мамояна

Чоловік народився 1 квітня 1984 року в Каракерті, Вірменія, однак був громадянином України, мав дружину та трьох дітей. Закінчив середню школу в Києві у 2002 році, а в 2015 році здобув ступінь бакалавра в Київському Славістичному університеті за спеціальністю "Міжнародні відносини".

Мамоян працював на керівних посадах у ТОВ "МАЛДС груп", а з 2015 року очолював ГО "Побудуємо майбутнє". Того ж року був обраний депутатом Полтавської облради, а у 2020 році — депутатом Київської міськради від ОПЗЖ.

У столичному органі Сергій був заступником голови комісії з питань транспорту та зв'язку. За даними руху "Чесно", він ігнорував майже 47% питань у депутатській діяльності.

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