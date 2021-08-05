Раніше жителя Чернігова за антиукраїнські дописи в соцмережах засудили до умовного строку покарання. Однак прокуратура не погодилася з цим вироком.

У Чернігові апеляційний суд посилив покарання місцевому жителю з умовного до 3 років ув'язнення за антиукраїнські дописи в соцмережах.

Про це повідомила прес-служба Чернігівської обласної прокуратури.

Згідно з інформацією, Чернігівський апеляційний суд задовольнив апеляційну скаргу прокурора і засудив до 3 років позбавлення волі чернігівця, який поширював у соціальних мережах публікації із закликами щодо посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.

У квітні цього року Деснянський районний суд Чернігова визнав винуватим 49-річного жителя Чернігова, уродженця Алтайського краю Російської Федерації за ч. 1 ст. 110 КК України (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України). Йому було призначено покарання у вигляді 3 років позбавлення волі з іспитовим строком 1 рік без конфіскації майна.

Читайте також"Це моя земля": Зеленський заявив, що Крим ніколи не стане російським, і згадав смак рапанів (відео)"Судом установлено, що громадянин у 2019 році створив у соціальній мережі "Одноклассники" групу "За державность Руси", у якій неодноразово публікував матеріали на підтримку окупації Росією Криму та частини Донбасу та закликав до проведення референдуму за створення єдиної держави у складі України, Білорусі та Росії за зразком незаконних референдумів у Криму та на Донбасі у 2014 році", - говориться в повідомленні прокуратури.

Чернігівська обласна прокуратура, не погодившись із призначеним покаранням, зважаючи на те, що у 2018 році обвинувачений вже притягувався до кримінальної відповідальності за ч. 1 ст. 109 КК України (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади), подала апеляційну скаргу на рішення суду першої інстанції, яка і була задоволена.

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Автор: Ірина Синельник