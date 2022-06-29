Крім того, двоє людей постраждали. На місці працюють рятувальники.

У селі Демидів під Києвом внаслідок удару блискавки, який викликав детонацію вибухового пристрою, зруйновано міст через річку Ірпінь, рух транспорту неможливий, є загиблий і двоє поранених.

Про це повідомив голова Димерської територіальної громади Володимир Підкурганний у Facebook.

"У зв'язку із пошкодженням мостового переїзду у с. Демидів рух транспорту тимчасово неможливий", - написав він.

"Детонація через блискавку. Не панікувати", - уточнив Підкурганний і додав, що наразі вирішується питання проїзду через Козаровичі.

Тим часом, у Київській ОВА додали, що постраждалим надається кваліфікована медична допомога. На місці працюють рятувальники та екстрені служби.

За даними місцевих мешканців, рух транспорту призупинено в обидві сторони, наразі доїхати до Києва можна лише через Гостомель.

Як повідомляв УНІАН, у Києві та області сьогодні був погодний апокаліпсис - дощ стіною, місцями йшов град, у багатьох районах затопило дороги й магазини, через сильний вітер є повалені дерева.

У столиці України під час негоди блискавка влучила у будинок, повідомив в Telegram "Реальный Киев" і показав відео, на яких знято розгул стихій.

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