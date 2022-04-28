Дамбу зруйнували місцеві жителі, не давши ворогові просуватися в бік столиці.

Видання The New York Times показало наслідки затоплення села Демидів, розташованого неподалік від столиці - на півночі Київської області.

Демидів опинився у воді після руйнування греблі на річці Ірпінь біля місця її впадання в Київське водосховище. Місцеві жителі навмисно зруйнували дамбу і затопили село. Як пише видання, це фактично допомогло зупинити наступ окупантів на Київ.

NYT пояснює, що затоплення села "створило трясовину, яка запобігла атаці російських танків на Київ і виграла дорогоцінний час армії для підготовки оборони".

Жителі Демидова про скоєний вчинок не шкодують попри незручності, створені згодом затопленням.

Як повідомляв УНІАН, з моменту повномасштабного вторгнення російських військ в Україну 24 лютого 2022 року в Демидові Київської області відбувалися активні бойові дії.

19 березня стало відомо, що Демидів опинився під загрозою затоплення через зруйновану дамбу, яка перешкоджала надходженню води у річку Ірпінь з Київського водосховища.

1 квітня стало відомо, що ЗСУ звільнили 28 населених пунктів на Київщині та Чернігівщині, включаючи Демидів.