Безвісти зниклими залишаються 20 осіб, четверо з яких - діти.

У Дніпрі ще не ідентифіковані 15 тіл загиблих внаслідок ракетного удару російських окупантів по житловому будинку.

Про це йдеться у повідомленні в Telegram-каналі Національної поліції України з посиланням на голову Нацполіції Ігоря Клименка.

Так, згідно з інформацією щодо наслідків ракетного удару по багатоповерхівці станом на 13:30, 39 осіб врятовано, з них шестеро дітей; 44 людини загинуло, з яких п'ятеро дітей; 79 осіб травмовано, серед них 16 дітей.

Відео дня

"Безвісти зниклими залишаються 20 осіб, четверо з яких - діти. Неідентифіковані 15 тіл загиблих", - зазначив Клименко.

Він додав, що п'ятеро дітей залишилися сиротами. Над трьома опікунство оформлюють родичі. Дві дитини наразі під опікою держави, оскільки не мають близьких, які могли б про них попіклуватися.

"В поліції Дніпропетровської області продовжують працювати антимародерні групи. Забезпечено охорону під'їздів для недопущення крадіжок майна з покинутих квартир", - йдеться у повідомленні.

Всього із заявами до поліції звернулося 487 потерпілих.

Удар по багатоповерхівці в Дніпрі

14 січня російські терористи влучили ракетою у багатоповерхівку в Дніпрі, де мешкали понад 1,1 тис. людей. Вибухом було повністю знищено одну з секцій будинку.

Росіяни вдарили по житловому будинку ракетою Х-22. Її спроектували ще в Радянському Союзі, щоб знищувати морські угруповання та авіаносні групи. Таку ракету може запускати лише 52-й гвардійський бомбардувальний авіаційний полк Російської Федерації.

Сьогодні, 17 січня, у Державній службу України з надзвичайних ситуацій повідомили, що о 13:00 пошуково-рятувальні роботи у м. Дніпро на місці ракетного удару було завершено.

Вас також можуть зацікавити новини: