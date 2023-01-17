У Дніпрі ще не ідентифіковані 15 тіл загиблих внаслідок ракетного удару російських окупантів по житловому будинку.
Про це йдеться у повідомленні в Telegram-каналі Національної поліції України з посиланням на голову Нацполіції Ігоря Клименка.
Так, згідно з інформацією щодо наслідків ракетного удару по багатоповерхівці станом на 13:30, 39 осіб врятовано, з них шестеро дітей; 44 людини загинуло, з яких п'ятеро дітей; 79 осіб травмовано, серед них 16 дітей.
"Безвісти зниклими залишаються 20 осіб, четверо з яких - діти. Неідентифіковані 15 тіл загиблих", - зазначив Клименко.
Він додав, що п'ятеро дітей залишилися сиротами. Над трьома опікунство оформлюють родичі. Дві дитини наразі під опікою держави, оскільки не мають близьких, які могли б про них попіклуватися.
"В поліції Дніпропетровської області продовжують працювати антимародерні групи. Забезпечено охорону під'їздів для недопущення крадіжок майна з покинутих квартир", - йдеться у повідомленні.
Всього із заявами до поліції звернулося 487 потерпілих.
Удар по багатоповерхівці в Дніпрі
14 січня російські терористи влучили ракетою у багатоповерхівку в Дніпрі, де мешкали понад 1,1 тис. людей. Вибухом було повністю знищено одну з секцій будинку.
Росіяни вдарили по житловому будинку ракетою Х-22. Її спроектували ще в Радянському Союзі, щоб знищувати морські угруповання та авіаносні групи. Таку ракету може запускати лише 52-й гвардійський бомбардувальний авіаційний полк Російської Федерації.
Сьогодні, 17 січня, у Державній службу України з надзвичайних ситуацій повідомили, що о 13:00 пошуково-рятувальні роботи у м. Дніпро на місці ракетного удару було завершено.