У тендері стосовно надання цієї послуги брали участь дві компанії.

Дніпропетровський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки планує замовити послуги з перевезення військовозобов’язаних на 10,1 мільйона гривень. Про це йдеться у тендері, оголошеному на Prozorro.

Згідно з документацією, заявлена вартість послуг складала 10,8 млн грн. У тендері брали участь дві компанії – "ПІВНІЧ ТРАНС" та "Автопромінь". Остання стала переможцем торгів з пропозицією 10,1 млн грн. З нею мають укласти договір.

За ці гроші компанія має забезпечити виконання перевезення міжміськими автобусами відповідної місткості військовозобов’язаних та їхнього багажу з Дніпра до місця призначення за встановленим маршрутом.

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Строк надання послуг – до 31 грудня 2024 року.

Закон про мобілізацію в Україну: коли він почне діяти

В Україні 18 травня набуває чинності новий закон про мобілізацію, який передбачає низку змін, зокрема, зниження призовного віку з 27 до 25 років, запровадження базової військової підготовки замість строкової служби, скасування статусу "обмежено придатний", необхідність для усіх військовозобов’язаних протягом 60 днів оновити свої дані в ТЦК. У разі, якщо вони цього не зроблять, на них очікують санкції та штрафи.

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