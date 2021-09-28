Баталії щодо перейменування проспекту Григоренка на честь маршала Жукова тривають вже понад два роки.

У Харкові Другий апеляційний адміністративний суд втретє відхилив скаргу міської ради на рішення окружного адмінсуду щодо скасування повернення проспекту Петра Григоренка імені маршала СРСР Георгія Жукова.

Про це у Facebook повідомив депутат Харківської міськради Дмитро Булах.

"Міськрада знову нам програла в апеляції по Жукову. Юридично у Харків знову повернувся проспект Григоренка. Сподіваюся, на цьому все скінчиться. Але не впевнений", - написав він.

За інформацією адвоката Володимира Рисенка, апеляційний суд вже втретє скасував перейменування проспекту Григоренка на маршала Жукова.

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19 червня 2019 року Харківська міськрада підтримала повернення проспекту Петра Григоренка імені маршала Георгія Жукова.

5 вересня Харківський окружний адміністративний суд постановив визнати протиправним і скасувати зазначене рішення міськради. Мерія подала апеляцію на цю постанову.

Згодом Другий апеляційний адміністративний суд Харкова підтвердив незаконність перейменування проспекту міськрадою.

26 лютого 2020 року мерія Харкова вдруге проголосувала за повернення проспекту імені Жукова. Це рішення також було оскаржено в суді. 18 червня Харківський окружний адмінсуд знову визнав рішення незаконним і скасував його.

15 лютого 2021 року Другий апеляційний адміністративний суд не задовольнив скаргу Харківської міськради й залишив у силі рішення суду першої інстанції.

24 лютого Харківська міськрада втретє перейменувала проспект Григоренка на честь маршала Жукова. А 10 червня окружний адміністративний суд Харкова знову скасував це рішення. У мерії заявили про намір подати апеляцію.

Автор: Світлана Макринська