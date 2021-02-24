За перейменування проспекту проголосували 57 депутатів, проти – 16, утрималися – 6.

Харківська міськрада втретє ухвалила рішення про перейменування проспекту Петра Григоренка на честь маршала СРСР Георгія Жукова.

Відповідне рішення депутати ухвалили сьогодні під час чергової сесії міськради.

Перед голосуванням депутат від партії «Блок Світличної «Разом» Дмитро Булах нагадав, що суди вже двічі скасовували рішення міської ради Харкова про перейменування проспекту Григоренка на честь маршала Жукова.

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Своєю чергою депутат від фракції «Європейська солідарність» Ірина Гончарова зазначила, що перейменування суперечить закону про декомунізацію.

«Ми всі поважаємо історію, але ми поважаємо і сучасне законодавство України. Жуков підпадає під закон про декомунізацію як член ЦК КПРС і як людина, причетна до репресій, репресій саме проти радянського народу вже після Другої світової війни. Тому я прошу вас дуже добре подумати перш, ніж підтримувати рішення, яке все одно буде втретє скасовано судом, і вчетверте, і вп’яте ", - сказала депутат.

На що секретар міськради Ігор Терехов відповів: «Значить, будемо ухвалювати рішення 10 разів».

Він додав, що той народ, який не пам'ятає минулого не має майбутнього.

«Тому наш з вами святий обов'язок увічнити людину, яка здобула перемогу над нацизмом. Ми зараз сидимо в цьому залі завдяки тому, що народ України під керівництвом Жукова здобув перемогу. Тому давайте всі інсинуації з цього приводу припинимо. У вас є своя позиція, я поважаю вашу позицію, але ви зобов'язані поважати позицію мою, нашої фракції, інших фракцій і харків'ян», - заявив Терехов.

За перейменування проспекту проголосували 57 депутатів, проти – 16, утрималися – 6.

Частина присутніх в залі відреагувала на ухвалення рішення криками «Ганьба!».

Скандал з перейменуванням: що відомо

8 травня 2019 року на сайті Харківської міськради з’явилася петиція з вимогою повернути проспекту Петра Григоренка радянську назву – ім'я маршала Георгія Жукова.

19 червня міськрада підтримала повернення проспекту імені Жукова.

5 вересня Харківський окружний адміністративний суд постановив визнати протиправним і скасувати зазначене рішення міськради. У Кернеса подали апеляцію на цю постанову.

Згодом Другий апеляційний адміністративний суд Харкова підтвердив незаконність перейменування міською радою проспекту Григоренка на проспект Жукова.

26 лютого 2020 року Харківська міська рада вдруге проголосувала за повернення проспекту імені Жукова. Це рішення також було оскаржено в суді.

18 червня Харківський окружний адміністративний суд визнав рішення незаконним і скасував його.

15 лютого 2021 року Другий апеляційний адміністративний суд не задовольнив скаргу Харківської міськради і залишив у силі рішення суду першої інстанції.

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Автор: Світлана Макринська