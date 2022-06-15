У міськраді закликали жителів перед виходом з помешкання обов’язково зачиняти вікна та двері.

У Харкові шахраї розклеїли оголошення біля під’їздів з проханням залишати відчиненими квартири нібито для вогневих позицій бійців територіальної оборони.

Про це повідомляє Харківська міська рада у Facebook.

"У Харкові розповсюджують фейкову інформацію про те, що КП "Жилкомсервіс" нібито звертається до містян з проханням залишати відчиненими свої квартири. В оголошеннях, які шахраї розклеюють біля під’їздів житлових будинків, таке прохання пояснюється необхідністю розташуванням там вогневих позицій бійців територіальної оборони", - йдеться у повідомленні.

В міськраді наголошують, що така інформація не відповідає дійсності. При цьому закликають містян перед виходом з помешкання обов’язково зачиняти вікна та двері.

Як повідомляв УНІАН, у Києві викрили підприємця, який продавав гуманітарну допомогу, отриману від країн Європейського Союзу та США.

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