Правоохоронці задокументували продаж гуманітарної допомоги.

У Києві викрили підприємця, який продавав гуманітарну допомогу, отриману від країн Європейського Союзу та США.

Як повідомили у прес-службу Київської міської прокуратури, ділок систематично наживався на продажу військової амуніції, продуктів харчування та товарів особистої гігієни, ввезених до України для подальшого розподілення у регіони, що постраждали від агресії.

Для зберігання гуманітарної допомоги зловмисник орендував у Києві складські приміщення, звідки систематично привласнював товари, які надалі продавав.

Правоохоронці задокументували продаж гуманітарної допомоги, а саме продуктів харчування, на суму понад 500 тисяч грн.

Чоловіку повідомлено про підозру та вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Як повідомляв УНІАН, на Запоріжжі були викриті зловмисники, які телефонували рідним і близьким воїнів ЗСУ та пропонували свою "допомогу" у нібито визволенні їх з полону.

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