Йдеться про історичні будівлі, які втрачають свою культурну цінність.

У Києві хочуть підвищити розміри штрафів за балкони, тераси та інші добудови. Йдеться про історичні будівлі.

Про це повідомила голова Департаменту охорони культурної спадщини КМДА Марина Соловйова, повідомляє Liga.net. За її словами, спочатку власнику приміщення виносять розпорядження, якщо він його не виконує – накладають штраф.

Штраф для фізичної особи становить 1700 грн., для юридичної особи – від 17 000 до 170 000 грн.

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"Однак, ми ж розуміємо, що в розрізі збитків, завданих місту, це дуже мало, адже ми втрачаємо пам'ятник. Тому зараз ми опрацьовуємо зміни до законодавства про охорону культурної спадщини, де має бути (якщо парламент проголосує - УНІАН) збільшено суми штрафів", - зазначила посадовиця.

За її словами, у 2017 році Радою Європи було прийнято Нікосійську конвенцію, яка регулює кримінальну відповідальність за знищення пам'ятників. Конвенція набуде чинності, якщо її ратифікують п'ять країн, три з яких є європейськими. Україна також серед підписантів конвенції, проте досі її не ратифікувала.

"Ми звертаємося до Верховної Ради, щоб конвенція була ратифікована Україною. Тоді ми зможемо внести до Кримінального кодексу такі статті, які означатимуть невідворотність покарання за знищення пам'яток", - наголошує Соловйова.

Скандальні прибудови

Нагадаємо, раніше жителька міста Нововолинськ, що на Волині, добудувала у багатоповерхівці півбудинку, щоб розширити свою двокімнатну квартиру. При цьому господиня помешкання відмовляється сплачувати за квадратні метри.

Будівництво велося ще 1997-го, тому господиня помешкання не розуміє, чому допроектування стало поперек горла голові ОСББ лише зараз.

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