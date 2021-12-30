Хоча прибудові вже понад 20 років, вона зацікавила ОСББ лише зараз.

Жителька міста Нововолинськ, що на Волині, добудувала у багатоповерхівці півбудинку, щоб розширити свою двокімнатну квартиру. При цьому господиня помешкання відмовляється сплачувати за квадратні метри.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Жінка виправдовується, що звела величезну прибудову, щоб розширити свою двокімнатну квартиру. Будівництво велося ще 1997-го, тому господиня помешкання не розуміє, чому допроектування стало поперек горла голові ОСББ лише зараз.

Читайте такожВпустили з даху: київські рятувальники ледь не добили постраждалого (відео)Конфлікт почався тоді, коли голова ОСББ та мешканці взяли кредит на утеплення будинку. План дев'ятиповерхівки уважно вивчили, але прибудови в ньому не знайшли.

Аби погасити кредит, в ОСББ вирішили підняти тарифи, однак власниця скандальної прибудови рішуче відмовилася платити за квадратні метри, які відсутні у плані багатоповерхівки.

Голова ОСББ звернулася до контролювальних органів, які з’ясували, що жодних дозвільних документів на добудову немає. Ба більше, жінка розбудувалася не лише ззовні, але й вглиб - облаштувала собі підвал.

Власниці незаконної добудови загрожує штраф у 1 360 гривень від муніципальної варти, а також понад 8 тисяч гривень - від архітектурно-будівельного контролю.

Інспектори кажуть, що тепер жінка повинна узаконити прибудову та землю під нею, а для цього потрібна згода сусідів.

Якщо ж господиня будинку відмовиться це робити, міськрада звернеться до суду. У такому разі добудову можуть знести.

Як повідомляв УНІАН, в японському Токіо багато людей звикли жити в домівках, в яких ледве поміщається обідній стіл. Мінімалістичний спосіб життя вважається тут цілком нормальним. Журналісти показали крихітні квартири японців.

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