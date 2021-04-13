Для відвідувачів майданчики будуть відкриті після того, як столиця вийде з «червоної» епідзони.

У Києві з 15 квітня дозволено монтаж літніх майданчиків біля закладів харчування.

Про це повідомляється на сторінці Департаменту промисловості та розвитку підприємництва КМДА у Facebook.

«Важлива новина для власників кафе та ресторанів. З 15 квітня місто дозволить розпочати монтаж літніх майданчиків біля закладів харчування», - йдеться у повідомленні.

На сторінці оприлюднено покрокову відеоінструкцію з укладення договору щодо пайової участі в утриманні об'єктів благоустрою.

«Але доки Київ не вийде із «червоної» зони про відкриття літніх майданчиків у роботі закладів не йдеться», - наголосили в департаменті.

Там нагадали, що в умовах нинішніх карантинних обмежень кафе та ресторани працюють виключно навинос та доставку.

Карантин у Києві: що треба знати

Київ з 23 березня у "червоній" зоні епіднебезпеки, хоча влада міста посилила карантин з 20 березня.

З 5 квітня у Києві через погіршення епідситуації введено жорсткий локдаун, зокрема проїзд у громадському транспорті здійснюється за спецперепустками. Зачинено дитсадки та школи.

Мер міста Віталій Кличко повідомив, що обмеження діятимуть, як мінімум, до 16 квітня.

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Автор: Інна Андаліцька