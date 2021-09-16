Підприємці готуються вийти на протест.

Один з популярних київських ринків планують закрити. На цьому місці хочуть побудувати 85-метрову будівлю з торговим центром.

Про це пише Країна.

Йдеться про "Деміївський" ринок. Його нібито закриють 1 листопада, а землю віддати під забудову.

При цьому забудовником бути Компанія ТОВ "Манхеттен Інвест", яка нібито вже отримала всі необхідні документи.

Читайте такожТісно навіть матрацу: у Києві виставили на продаж квартиру - "крихітку" без віконЗазначається, що забудова ринку запланована на трьох комунальних ділянках площею 1,17 гектара. "Манхеттен Інвест" отримала їх в оренду 1 березня 2018 року.

У свою чергу підприємці, які торгують на ринку, вважають забудову незаконною. Люди планують вийти на протест.

Як раніше повідомляв УНІАН, у Малиновському районі Одеси сталася масштабна пожежа в торгових павільйонах "конфіскат" з одягом і взуттям. Полум'я швидко поширювалося по горючих матеріалах-товару, обробці приміщень.

Пожежники ліквідували пожежу на площі в 400 кв.м. вдалося врятувати від знищення частину павільйону і знаходився в ньому товар.

Загиблих і постраждалих немає. До ліквідації пожежі залучалися 39 рятувальників та 9 одиниць пожежно-рятувальної техніки.

Автор: Анастасія Горбачова