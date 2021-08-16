Вогонь охопив 400 кв. м. Від товару нічого не залишилося.

У Малиновському районі Одеси сталася масштабна пожежа в торгових павільйонах "Конфіскат".

Як повідомили в Головному управлінні ДСНС в Одеській області, повідомлення про пожежу на вулиці Іцхака Рабіна в службу порятунку надійшло близько другої години ночі.

Виявилося, що горять торгові павільйони "Конфіскат" з товаром - одягом, взуттям. Полум'я швидко поширювалося по горючих матеріалах - товару, оздобленню приміщень.

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"Рятувальники негайно почали гасити вогонь, намагаючись не допустити його поширення на всю площу павільйонів - 800 кв. м. В результаті о 2:40 пожежа була локалізована і ліквідована о 3:00 на площі 400 кв. м. Вдалося врятувати від знищення частину павільйону і товар, що знаходився в ньому", - сказано в повідомленні.

Загиблих і постраждалих немає. До ліквідації пожежі залучалися 39 рятувальників та 9 одиниць пожежно-рятувальної техніки. Причина загоряння та збитки встановлюються.

Як повідомляють в соціальних мережах місцеві жителі, частина приміщень вигоріла повністю, від товару, оргтехніки та іншого вмісту павільйонів нічого не залишилося.

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Автор: Лариса Козова