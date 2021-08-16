На місце інциденту викликали пожежників.

На Троєщинському ринку в Деснянському районі столиці почалася пожежа.

Відео з місця подій опублікував "Київ оперативний". На кадрах можна бачити, що вогонь охопив один з наметів, над ринком піднявся густий дим.

Існує серйозна загроза подальшого поширення вогню. На місце інциденту викликали пожежників.

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Раніше повідомлялося, що в Малиновському районі Одеси сталася масштабна пожежа в торгових павільйонах "Конфіскат" з одягом і взуттям. Полум'я швидко поширювалося на горючі матеріали - товар, оздоблення приміщень.

Пожежники ліквідували пожежу на площі в 400 кв. м. Вдалося врятувати від знищення частину павільйону і товар, що там зберігався.

Загиблих і постраждалих немає. До ліквідації пожежі залучалися 39 рятувальників та 9 одиниць пожежно-рятувальної техніки. Причина загоряння та збитки встановлюються.

Як повідомили в соціальних мережах місцеві жителі, частина приміщень вигоріла повністю, від товару, оргтехніки та іншого вмісту павільйонів нічого не залишилося.

Автор: Дмитро Захаров