Більше, ніж у нашій країні, 20 жовтня пацієнтів з COVID-19 померло лише в Росії.

Україна продовжує утримувати провідні позиції в антирейтингу країн по захворюваності і смертності від коронавірусної інфекції.

Про це свідчать дані сайту Worldometers.

20 жовтня кількість нових випадків COVID-19 у світі зросла на 461 290 - це на понад 10% більше, ніж днем раніше. Україна знову увійшла до п'ятірки країн з найгіршими епідеміологічними показниками і вийшла на третє місце в Європі:

США - 80 835 нових випадків; Велика Британія - 52 009; РФ - 36 339; Туреччина - 28 465; Україна - 22 415.

Читайте такожУ Тернопільській області від коронавірусу померло 3-місячне немовля (відео)Крім того, за добу у світі нарахували 7194 померлих пацієнти з діагностованим COVID-19, зокрема 546 - в Україні. Це третій показник серед усіх країн світу і другий - в Європі. Більше - лише в США (1428) і Росії (1036).

Як вже повідомляв УНІАН, станом на 22 жовтня в "червоній" зоні епіднебезпеки знаходяться вже п'ять регіонів України: Херсонська, Одеська, Запорізька, Дніпропетровська та Донецька області. Однак в інших регіонах ситуація з коронавірусом щодня погіршується, тому мер Києва Віталій Кличко оголосив, що найближчими днями столиця теж "почервоніє".

Автор: Станіслав Кожемякін