Із нагоди відзначення Дня пам’яті Героїв Крут президент України поклав квіти до пам’ятного хреста Героям Крут на Аскольдовій могилі.

Президент України Володимир Зеленський узяв участь у церемонії вшанування пам’яті Героїв Крут. Глава держави поклав квіти до пам’ятного хреста Героям Крут на Аскольдовій могилі у Києві.

Про це повідомляє Офіційне інтернет-представництво президента України.

Згідно з повідомленням, учасники заходу вшанували пам’ять загиблих хвилиною мовчання. Пролунав Державний гімн України. Воїни роти почесної варти відсалютували з особистої зброї та пройшли урочистим маршем біля пам’ятного хреста.

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У церемонії також взяли участь керівник Офісу президента Андрій Єрмак, міністр оборони Олексій Резніков, головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний і курсанти вищих військових навчальних закладів.

***29 січня 1918 року на залізничній станції Крути між Ніжином і Бахмачем (нинішня Чернігівська область) відбувся бій під Крутами між військами більшовицької Росії і добровольцями-студентами, які захищали Центральну Раду УНР.

Втрати українців, за різними даними, становили від 80 до 100 загиблих.

Після кількагодинного бою більшість бійців УНР повернулися до Києва. 29 із них, які потрапили у полон до червоноармійців, були розстріляні біля приміщення залізничної станції у Києві.

Пам'ятник Героям Крут на Аскольдовій могилі виконано у формі гранітного хреста з тризубом. На ньому розміщено цитату з Євангелія від Йоана "Найбільша любов – життя покласти за друзів".