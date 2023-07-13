Рішення ухвалено з метою захистити український інформаційний простір від гібридних впливів держави-агресора.

Київська міська рада наклала мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту на території міста Києва. Як повідомляється на сайті КМДА, відповідне рішення було ухвалено сьогодні, 13 липня, на пленарному засіданні ІІ сесії Київської міської ради ІХ скликання 71 депутатом.

За словами депутата Київської міської ради, голови постійної комісії з питань освіти і науки, молоді та спорту Вадима Васильчука, необхідно захистити український інформаційний простір від гібридних впливів держави-агресора.

"Необхідно остаточно раз і на завжди обмежити російськомовний культурний продукт на території столиці України. Фактично передбачено заборонити публічне висвітлення та демонстрацію російськомовних товарів та послуг, які створені у процесі провадження діяльності у сфері культури. Це книги, художні альбоми, аудіовізуальні твори, музичні звукозаписи, вироби художніх промислів, театральні та циркові вистави, концерти та культурно-освітні послуги. Російська – мова країни-агресора, і їй не місце в серці нашої столиці", – зазначив Васильчук.

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Він також додав, що крім цього мораторій розповсюджується і на об'єкти матеріальної та духовної культури, що мають художнє, історичне, етнографічне та наукове значення і підлягають збереженню, відтворенню та охороні відповідно до законодавства України.

Як повідомляв УНІАН, у червні минулого року Верховна Рада України заборонила в Україні публічне відтворення пісень російських виконавців.

За це рішення проголосували 303 народних депутата.

Йдеться про закон про внесення змін до деяких законів України щодо підтримки національного музичного продукту та обмеження публічного використання музичного продукту держави-агресора (№7273-д).

Законом встановлюється, що на території України забороняються публічні виконання, показ, демонстрація, сповіщення фонограм, відеограм та музичних кліпів, які містять зафіксоване виконання музичного недраматичного твору з текстом, здійснене співаком (співачкою), який є або був у будь-який період після 1991 року громадянином держави, визнаної ВР державою-агресором, та/або вироблені фізичною особою та/або юридичною особою, яка на момент їх оприлюднення була громадянином або зареєстрована в державі, яку в будь-який час визнано державою-агресором.

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