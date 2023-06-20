Також іншим рішенням Київрада перейменувала вулицю Гвардійську у Голосіївському районі столиці на честь військового формування на Закарпатті у 1938-1939 роках - Карпатської Січі.

У центрі столиці одну з вулиць назвали на честь загиблого рік тому народного героя України, офіцера, командира батальйону "Чорних запорожців" Андрія Верхогляда.

Відповідне рішення сьогодні на засіданні сесії Київради підтримали 68 депутатів.

Згідно з прийнятим рішенням, на честь військовослужбовця Верхогляда (позивний "Лівша") перейменовано вулицю Михайла Драгомирова (Драгомиров - військовий і державний діяч Російської імперії українського походження - УНІАН) у Печерському районі.

Також іншим рішенням Київрада перейменувала вулицю Гвардійську у Голосіївському районі столиці на честь військового формування на Закарпатті у 1938-1939 роках, яке відіграло визначну роль у боротьбі за незалежність України у Закарпатському краї. Тепер вулиця носитиме назву Карпатської Січі. Перейменування підтримали 64 депутати. Зауважується, що зараз таку ж назву носить 49-й окремий стрілецький батальйон "Карпатська Січ" — український добровольчий підрозділ Сухопутних військ Збройних сил України.

За інформацією міськради, загалом у Києві вже перейменували 316 міських об’єктів.

Андрій Верхогляд - хто він

Андрій Верхогляд - підполковник, командир батальйону 72 ОМБр. позивний "Лівша". З початку повномасштабного вторгнення у 2022 році Верхогляд боронив підступи до міст Бориспіль та Бровари. Рік тому, 22 червня 2022 року у віці 27 років загинув у бою проти російських бойовиків на Світлодарській дузі. Нагороджений орденами Богдана Хмельницького ІІ та ІІІ ступенів, а також званням "Народний герой України".

Дерусифікація у столиці

Київ потроху позбавляється від радянських назв.

Зокрема, у травні нові назви отримали три станції столичного метро. "Дружби народів" стала "Звіринецькою", "Площа Льва Толстого" - "Площею Українських героїв", а проектна станція, що нині будується, "Проспект Правди" носитиме назву "Варшавська". Також на засіданні Київрада перейменувала більше двох десятків вулиць та провулків столиці.

У квітні президент Володимир Зеленський підписав закон "Про географічні назви", згідно з яким, в Україні відтепер заборонено давати географічним об'єктам назви, які символізують або звеличують Росію. Також заборонені топоніми, пов'язані з пам'ятними місцями, датами, подіями в російській історії.

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