Тепер закони має підписати президент Володимир Зеленський.

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук підписав закони щодо заборони в Україні публічного відтворення російської музики та заборони імпорту видавничої продукції з Росії та Білорусі.

Про це йдеться у картках відповідних законопроектів на сайті парламенту.

Зазначається, що обидва ці закони спікер підписав 20 червня.

Далі закони направлено на підпис президенту.

Як повідомляв УНІАН, 19 червня ВР ухвалила Закон про внесення змін до деяких законів України щодо підтримки національного музичного продукту та обмеження публічного використання музичного продукту держави-агресора (№7273-д), яким заборонила в Україні публічне відтворення пісень російських виконавців.

Законом, зокрема встановлюється, що на території України забороняються публічні виконання, показ, демонстрація, сповіщення фонограм, відеограм та музичних кліпів, які містять зафіксоване виконання музичного недраматичного твору з текстом, здійснене співаком (співачкою), який є або був у будь-який період після 1991 року громадянином держави, визнаної ВР державою-агресором, та/або вироблені фізичною особою та/або юридичною особою, яка на момент їх оприлюднення була громадянином або зареєстрована в державі, яку в будь-який час визнано державою-агресором.

Також 19 червня парламент ухвалив Закон про внесення змін до деяких законів України щодо встановлення обмежень на ввезення та розповсюдження видавничої продукції, що стосується держави-агресора, Республіки Білорусь, тимчасово окупованої території України" (№7459), яким заборонено імпорт видавничої продукції з Росії та Білорусі.

Цим законом, зокрема забороняється випуск, ввезення, розповсюдження в Україні книжкових видань, що містять твори авторів - громадян Росії. Водночас ця заборона не поширюватиметься на книги, видані в Україні до 1 січня 2023 року.

Вас також можуть зацікавити новини: