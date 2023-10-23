Бізнесмену необхідне термінове незалежне обстеження лікарів, підкреслив адвокат.

Бізнесмен Ігор Коломойський має проблеми зі здоров'ям - у нього почали загострюватися хвороби.

Коломойському необхідне термінове незалежне обстеження лікарів, і захист постійно просить про це детективів та прокурорів, які здійснюють нагляд за розслідуванням, однак прохання фактично ігноруються, повідомив адвокат Олександр Лисак.

"З 2 вересня Ігор Коломойський утримується під вартою. Сторона захисту неодноразово надавала суду, слідству, прокурорам документи, що підтверджують наявність у клієнта захворювань і необхідність його постійного лікування та медичного нагляду лікарів. Вже зараз у Ігоря Валерійовича розпочалось загострення хвороб: почастішали приступи панкреатиту, болі в нирках, збільшився рівень цукру у крові, та почав погіршуватись зір", - зазначив адвокат.

Відео дня

Лисак додав, що захист, наприклад, просив перевести Коломойського до Військово-медичного управління СБУ, провести йому медичне обстеження у Єврейському медичному центрі "Джей Ем Сі", ультразвукове обстеження, надати дозвіл на забір крові для аналізу незалежними медичними установами в чому захисту або було відмовлено, або відповідні клопотання залишено без відповіді.

"Яка дійсна мета даної бездіяльності? Ми зараз постійно чуємо про необхідність інтеграції нашої держави у ЄС, проте чи розуміють наші правоохоронні органи європейські стандарти дотримання права на охорону здоров’я? Чи дотримується наша держава стандартів та умов утримання під вартою осіб, вина яких не є доведеною?" - підкреслив він.

Адвокат нагадав, що бізнесмен має статус підозрюваного, слідство триває. "Ми вкотре намагаємося достукатись до сторони обвинувачення та не допустити непоправних наслідків для здоров’я нашого клієнта", - заявив Лисак.

Справа Коломойського - що треба знати

У вересні Ігорю Коломойському повідомили про підозру за двома статтями. Спочатку бізнесмену обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю застави у 509 мільйонів гривень, а згодом розмір застави збільшили до 3,9 млрд грн.

21 жовтня Олександр Лисак повідомив, що під час перебування в ізоляторі тимчасового тримання Коломойський "має серйозні проблеми" із доступом до медичної допомоги.

Вас також можуть зацікавити новини: