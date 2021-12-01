Після розголосу в мережі допис у шкільній групі зник.

Батьківський комітет Покровського ліцею Кривого Рогу придбав один пневматичний пістолет Макарова для навчально-виховного процесу.

Про це йдеться у повідомленні школи в Facebook.

Зброю дорослі подарували, щоби їхні діти вчилися стріляти під час уроків "Захисту України".

"Підтримка батьківської громади нашого ліцею продовжується. З метою якісного проведення занять з предмету "Захист України" та практичного відточення юнаками та дівчатами майстерності зі стрільби, з урахуванням побажань ліцеїстів, чергове придбання пневматичної зброї, а саме, пістолета "МАКАРОВ", – інформує адміністрація навчального закладу.

Після розголосу в мережі допис у шкільній групі зник.

Використання пневматичної зброї під час уроків "Захисту України" міститься в учительських конспектах 10-го класу.

Шкільна програма передбачає вогневу підготовку старшокласників, зокрема – поводження зі стрілецькою зброєю, вивчення будови пневматичної гвинтівки і стрільби з неї, навчання відповідних команд.

Пневматика - це не бойова зброя, однак з її допомогою можна нанести серйозні травми людині або навіть убити. Деякі її підвиди все ж вимагають спеціальних дозвільних документів.

В Україні законодавча база дозволяє вільно використовувати зброю, калібр кулі якого не більше 4,5 міліметрів.

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Автор: Віолетта Орлова