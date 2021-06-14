Зловмисники хотіли продати танкові кулемети та РПГ.

Співробітники СБУ викрили трьох українських військовослужбовців на спробі викрадення зброї і боєприпасів з військової частини.

Як повідомляється на сайті СБУ, зброю намагались викрасти з метою продажу.

Під час обшуку у військовому підрозділі оперативники СБ вилучили необліковану зброю: чотири автоматичних гранатомети АГС, два ручних протитанкових гранатомета РПГ, один кулемет Калашникова (ПКМ), три танкових кулемети Калашникова (ПКТ), один автомат АК74, один автомат АК47, чотири автомати АКМС, десять підствольних гранатометів ГП 25, один пістолет Макарова, два стволи для ПКТ та один ствол до ПК.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Ведеться слідство.

Раніше правоохоронці Волинської області затримали священника однієї із церков Львівщини. Його підозрюють у торгівлі вогнепальною зброєю та боєприпасами.

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Встановлено, що фігурант купував травматичну та газову зброю, переробляв її під вогнепальну, сам "товар" надсилав поштою. При цьому усіма силами намагався зберегти анонімність.

Волинські оперативники кілька місяців стежили за священиком. При цьому з'ясувалося, що чоловік уже двічі притягувався до кримінальної відповідальності за аналогічні правопорушення.

9 червня поліція затримала "умільця". Під час обшуків у нього вилучили зброю, боєприпаси, документи, а також інші речові докази. Зазначається, що зброю та боєприпаси чоловік зберігав навіть у церкві.

Затриманому повідомили про підозру, вирішується питання обрання запобіжного заходу.

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Автор: Дмитро Захаров