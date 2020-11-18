Відповідні роботи має провести компанія Etihad Airways Engineering LLC, яка належить уряду Абу-Дабі.

У президентському літаку планують модернізувати зв’язок за 32,4 мільйона гривень.

Читайте такожАвтопарк Верховної Ради поповнився автомобілями майже по мільйону гривень за штукуПро це повідомляють «Наші Гроші» з посиланням на дані системи «Прозорро».

Зазначається, що 16 листопада Державний науково-дослідний інститут технологій кібербезпеки та захисту інформації Держспецзв’язку повідомив про намір укласти відповідну угоду з компанією Etihad Airways Engineering LLC (ОАЕ, належить уряду Абу-Дабі) за результатами тендеру.

«До грудня 2021 року, тобто протягом року компанія повинна буде модернізувати станцію супутникового зв’язку, котру встановлено на літаку Аirbus 319-115 із заводським номером 3260 та державним і реєстраційним знаками UR-ABA», – говориться у повідомленні.

Мова йде про один із літаків Державного авіаційного підприємства «Україна» Державного управління справами, яке забезпечує перельоти вищих посадовців держави, зокрема президента Володимира Зеленського.

Модернізована станція Honeywell JetWave (США) забезпечуватиме доступ в інтернет із використанням швидкісних стандартів Inmarsat Аеrо Global Хрrеss service з максимально можливою швидкістю 50 Мбіт/с. Строк гарантійного обслуговування складе два роки.

Як проводився тендер

Закупівлю провели з третьої спроби. Раніше відкриті торги з очікуваною вартістю 38,01 мільйона гривень і 35 мільйонів гривень не відбулись через подання менше двох тендерних пропозицій.

Конкурентами були ПП «Бейнлеумі Україна» Костянтина Безим’янного і фірма Eclipse Global Connectivity (Франція). Остання закрила всі свої документи як конфіденційні, крім кількох сертифікатів, виданих фірмі E A D Aerospace Airworthiness (Франція).

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Автор: УНІАН