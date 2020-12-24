Автори переробили відео й вибачилися за власну помилку.

У Львові виник скандал через зображення карти України без окупованого Криму, яке було розміщено на одному з офіційних Youtube-каналів міської ради.

Як пише Zaxid.net, ролики виготовила громадська організація "Батьки в дії" як невеликий курс для старшокласників про роботу мерії, депутатів та чиновників у Львові. 22 грудня вони з'явилися в Youtube, а наступного ранку автори їх видалили.

"Першим на ці відео звернув увагу львівський політичний оглядач Дмитро Посипанко. Виявилося, що на 24 секунді кожного з чотирьох роликів, опублікованих на офіційному YouTube-каналі відділу партнерства управління "Секретаріат ради" Львівської міськради, є карта України без Криму. Відділ партнерства Львівської міськради є партнером цього проекту, а виробництвом усіх відео займалася відома у Львові громадська організація "Батьки в дії", - пише ЗМІ.

Після резонансу записи видалили, щоб переробити. Голова ГО "Батьки в дії", екс-депутат міськради Львова Юлія Гвоздович пояснила, що відео переробляють, оскільки спершу не звернули уваги на карту без Криму.

"Проект робили батьки, пластуни на волонтерських засадах, по ночах, бажаючи лише кращого дітям міста, щоб вони були громадсько свідомі. Без жодних злих намірів усі троє пропустили [карту без Криму]. Дякуємо Дмитру Посипанку, що звернув увагу. Менш, ніж за добу публічності ролика, ми його уже замінили. Перепрошуємо за таку опечатку. Крим – це Україна!", - наголосила вона.

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У відділі партнерства Львівської міськради також відреагували на цей інцидент, пояснивши, що після виправлення помилки усі відео знову опублікують.

"Щодо прикрої помилки із картою України... Львівська міська рада неодноразово та послідовно демонструє свою позицію щодо територіальної цілісності та неподільності України. Цю технічну помилку у найкоротші терміни буде виправлено реалізаторами проекту. Сподіваємось, оновлені відео стануть корисними для молодих людей, оскільки їх суть спрямована на побудову молодого громадянського суспільства", – вказано в офіційному коментарі мерії.

Карти України без окупованого Криму - не рідкість. Раніше подібної помилки припустилася відома французька газета. До того аналогічну карту показало американське видання The New York Times.

Хронологія окупації Криму Росією

Росія окупувала український Крим, увівши на територію півострова військових і організувавши в березні 2014 року псевдореферендум про його самовизначення. Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% жителів півострова висловилися за приєднання Криму до РФ.

18 березня 2014 року в Кремлі було підписано так званий "договір" про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

Країни Заходу не визнали окупацію Криму і запровадили санкції проти Росії.

Верховна Рада офіційно оголосила початком тимчасової окупації Криму 20 лютого 2014 року.

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Автор: Юрій Годован