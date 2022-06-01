Людей літнього віку планують розселити в гуртожитку, а до їхніх квартир заселити тих, хто працюватиме в порту та на завалах.

У Маріуполі окупанти виселяють людей на вулицю під приводом знесення житла.

Про це у своєму Telegram повідомляє радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Окупаційна влада Донецької області приступила до оцінювання рівня пошкоджень на підставі нещодавно прийнятого порядку ватажком Пушиліним. Окупанти готуються зносити більшість будівель, які постраждали від їх же обстрілів. Два дні мобільні бригади з МНС Росії та військових обходять квартири, що вціліли та де мешкають люди. Попереджають, що з початком знесення будівель буде проведено переселення", - розказав Андрющенко.

За його словами, людей літнього віку планують компактно розселити у приміщенні гуртожитку, а в їх квартири буде заселено людей, задіяних на роботах в порту, заводі Ілліча та розборі завалів.

"Дають два тижні на пошук житла, якщо немає згоди на переселення. Власників будівель, що планують знести, незалежно від стану квартир, виселяють буквально на вулицю. На питання, де жити, відповідають, що то не справа окупаційної влади. Таким чином окупанти втілюють одночасно два сценарії - примусу до депортації в Росію та примусу до роботи для людей працездатного віку", - зазначив Андрющенко.

Нагадаємо, в Маріуполі російські окупанти хочуть забрати для "молодої республіки" автівки без власників.

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