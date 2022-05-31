У місті деякі люди через росіян можуть лишитися без машин.

В Маріуполі російські окупанти хочуть автівки без власників забрати для "молодої республіки".

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Він зазначає, що всі знайдені в місті автівки (цілі та пошкоджені) без власників окупанти почали звозити на площадку ринку "Азовський".

"Повідомляють, що це вважається за початок обліку "знахідок". Якщо власники не з’являться протягом місяця (фактично до 01.07) всі автівки будуть визнані власністю "молодой республики", - пише Андрющенко.

При цьому зазначає, що це другий крок після обліку нерухомості "до повного розкрадання майна маріупольців", яке дивом залишилось після авіабомб, "Градів" та "Смерчів".

Раніше Петро Андрющенко повідомив, що в маріупольському порту окупанти завантажили на судно українську рулонну сталь, її мають доставити у російське місто Ростов-на-Дону.

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