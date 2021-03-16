У Міністерстві юстиції розповіли про народжуваність, кількість шлюбів і розлучень за рік пандемії коронавірусу в Україні.
Читайте такожКількість шлюбів в Україні за 30 років зменшилась втричі - Opendatabot
Як пише "Страна", за 2020-й рік в Україні знизилася як кількість розлучень, так і шлюбів. А також впала народжуваність.
"У перші півроку ми фіксували падіння кількості розлучень. Але ми пов'язуємо це з тим, що була обмежена робота РАГСів і судів, і самі люди були обмежені в пересуваннях. Кількість шлюбів теж знизилася, з тієї ж причини – закриті РАГСи. Реєструвалися шлюби тільки за старими заявами, а нові союзи в разі крайньої необхідності укладали за послугою "шлюб за добу". Тому відбулося спотворення статистики", - прокоментував вплив карантину на демографічну ситуацію в Україні Денис Малюська, міністр юстиції України.
До кінця 2020 року ситуація з шлюбами, розлученнями та народжуваністю виглядає так:
- кількість розлучень в 2020 році знизилася. Так, в 2019 році в Україні розірвали шлюб 38 472 пари, а в 2020-му – 28 929 пар (на 9 543 менше). За січень-лютий 2021 року на розлучення подали 4 030 подружжя;
- зменшилася і кількість шлюбів. Так, якщо в 2019 році сім'ю створили 237 858 пар, то в 2020 році – майже на 70 тисяч менше (167 974 шлюби). За січень-лютий 2021 року шлюб уклали 23 202 пари;
- народжуваність в Україні за рік пандемії теж знизилася, але не так сильно, як можна було очікувати. За 2019 рік в країні народилося 310 605 дітей, за 2020-й – 295 293 дитини (на 15 312 дітей менше). За два перших місяці поточного року на світ з'явилося 43 951 дитина.
"Тренд і по шлюбах, і по розлученнях зберігся: людям зараз не до цього, вони очікують кращих часів. За народженням судити поки зарано - з природних причин (тривалість вагітності). Лише через пару місяців можна буде зрозуміти тренд, чи була кореляція з впровадженням карантину", - додав Денис Малюська.
Вас також можуть зацікавити новини
- Рік без сексу: журналісти з'ясували, як пандемія змінила сексуальне життя людей
- Українців стає менше: названі основні причини скорочення чисельності населення
- Financial Times: COVID-19 став причиною обвалу народжуваності в Європі
- Вчені порахували, що в світі народжується більше близнюків, ніж 40 років тому
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram