Тренд і по шлюбах, і по розлученнях зберігся: людям зараз не до цього, вони очікують кращих часів, стверджують у відомстві.

У Міністерстві юстиції розповіли про народжуваність, кількість шлюбів і розлучень за рік пандемії коронавірусу в Україні.

Читайте такожКількість шлюбів в Україні за 30 років зменшилась втричі - Opendatabot

Як пише "Страна", за 2020-й рік в Україні знизилася як кількість розлучень, так і шлюбів. А також впала народжуваність.

"У перші півроку ми фіксували падіння кількості розлучень. Але ми пов'язуємо це з тим, що була обмежена робота РАГСів і судів, і самі люди були обмежені в пересуваннях. Кількість шлюбів теж знизилася, з тієї ж причини – закриті РАГСи. Реєструвалися шлюби тільки за старими заявами, а нові союзи в разі крайньої необхідності укладали за послугою "шлюб за добу". Тому відбулося спотворення статистики", - прокоментував вплив карантину на демографічну ситуацію в Україні Денис Малюська, міністр юстиції України.

До кінця 2020 року ситуація з шлюбами, розлученнями та народжуваністю виглядає так:

кількість розлучень в 2020 році знизилася. Так, в 2019 році в Україні розірвали шлюб 38 472 пари, а в 2020-му – 28 929 пар (на 9 543 менше). За січень-лютий 2021 року на розлучення подали 4 030 подружжя;

зменшилася і кількість шлюбів. Так, якщо в 2019 році сім'ю створили 237 858 пар, то в 2020 році – майже на 70 тисяч менше (167 974 шлюби). За січень-лютий 2021 року шлюб уклали 23 202 пари;

народжуваність в Україні за рік пандемії теж знизилася, але не так сильно, як можна було очікувати. За 2019 рік в країні народилося 310 605 дітей, за 2020-й – 295 293 дитини (на 15 312 дітей менше). За два перших місяці поточного року на світ з'явилося 43 951 дитина.

"Тренд і по шлюбах, і по розлученнях зберігся: людям зараз не до цього, вони очікують кращих часів. За народженням судити поки зарано - з природних причин (тривалість вагітності). Лише через пару місяців можна буде зрозуміти тренд, чи була кореляція з впровадженням карантину", - додав Денис Малюська.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Вікторія Гордієнко