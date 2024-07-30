За словами Лісового, у відомстві хочуть відновити доступ до очної освіти для якомога більшої кількості дітей.

Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий прокоментував плани відомства повернути до очного навчання половину з 600 тис. учнів, які станом на кінець навчального року навчались дистанційно, а також пояснив деталі проєкту наказу № 850 щодо змін у правилах дистанційного навчання, над яким працюють в уряді.

В ефірі телемарафону він розповів, чому зараз доцільно виводити дітей у школах саме на очне навчання.

"Сьогодні ми маємо колосальні освітні втрати. Багато з тих, хто цікавиться освітою, чув цей термін, а хто не чув, прокоментую це так. Дитина у восьмому класі володіє академічними знаннями на рівні шостого класу", - зауважив Лісовий.

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За словами міністра, якщо до війни в українському суспільстві існувала фактично одна категорія дітей, які навчаються в школі, то сьогодні вона розірвана на зовсім різні групи:

діти у вимушеній міграції за кордоном;

внутрішньо переміщені, що виїхали з окупованих або прифронтових територій в середині країни;

ті, які перебувають на прифронтових територіях;

і найскладніша категорія – діти, які перебувають на тимчасово окупованих.

Для кожної з цих груп дітей потрібно створювати спеціальні умови навчання.

"Тож, ми нашу політику і той наказ (проект наказу № 850, - УНІАН) розробили для того, щоб профілізувати освіту для кожної з цих категорій і зробити її максимально якісною. Подолати освітні втрати та інші втрати. Бо є втрати в психоемоційному розвитку дітей, у формуванні вольових якостей, втрати у здоров’ї через тривале перебування без фізичної активності в онлайн-освіті. Багато поганих речей, які відобразяться на успішності наших громадян в майбутньому",- підкреслив Лісовий

Він зазначив, коли мова йде про те, що більша кількість дітей має вийти на офлайн-навчання, це звісно передбачає створення додаткових безпекових умов для учнів. Наприклад, на прифронтових територіях політика уряду реалізовується безпосередньо у будівництві потужних укриттів за всіма стандартами і вимогами державних будівельних норм, щоб в них безпосередньо можна було організовувати і освітній процес в очному або змішаному форматі. Також передбачена програма забезпечення необхідними гаджетами для онлайн-освіти тих категорій дітей, які не зможуть вийти з певних причин на очне навчання.

"І до цього доєднуються певні організаційні процеси, які регулюються згаданим наказом. Це профілізація виключно онлайн школи на освітній процес, організований для дітей за кордоном, на освітній процес для дітей на тимчасово окупованих територіях. Безумовно, ми розуміємо, що є категорія дітей, яка не вийде на офлайн-навчання ні за яких обставин в силу об’єктивних та суб’єктивних причинам. Для цієї категорії ми звичайно передбачаємо збереження онлайн - освіти. Але, вона повинна бути якісною, з усіма цифровими освітніми інструментами і з системою контролю освітніх знань",- сказав Лісовий.

Міністр пояснив, що означають ці новації для вчителів, які працюють з дітьми дистанційно.

"Насправді, це питання виникло у зв’язку з тим, що наш наказ № 850 у своєму проекті обговорювався окремо від інших нормативних актів, які ми приймаємо сьогодні для врегулювання цієї проблеми. І наказ регулює тільки форми освіти. Виходячи з моделювання по цьому наказу, частина вчителів могла втратити своє навантаження. І вона втратить своє навантаження", - зазначив Лісовий.

Він додав, що не йдеться про звільнення цих вчителів, їх буде переорієнтовано на інші напрямки роботи.

"Ми цих вчителів всіх залучимо до інших видів освіти. Тобто, нам потрібно буде організовувати освіту для різних категорій учнів. Наприклад, освіту дітей за кордоном, для яких треба дати виключно українознавчий компонент. Ми розуміємо, що ми будемо деокупувати території, готуємося до цього і зацікавлені в тому, щоби зберегти усіх без виключення вчителів. Тому, створений кадровий резерв вчителів і прийнято політичне рішення щодо збереження для них заробітної плати", - сказав Лісовий .

Навчальний процес в Україні

Як повідомляв УНІАН, Кабмін визначив початком нового 2024/2025 навчального року в загальній середній школі понеділок, 2 вересня, а завершення 30 червня 2025 року. Під час засідання уряду прем'єр-міністр України Денис Шмигаль інформував, що обласним адміністраціям доручено забезпечити організацію процесу залежно від безпекової ситуації на тій чи іншій території.

Міністерство освіти і науки України працює над проектом наказу № 850 "Про затвердження Порядку та умов здобуття загальної середньої освіти в комунальних закладах загальної середньої освіти в умовах воєнного стану в Україні". Як зазначається на сайті відомства, це має стати одним з інструментів для повернення дітей до очного навчання.

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