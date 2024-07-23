Обласним адміністраціям доручено забезпечити організацію процесу залежно від безпекової ситуації.

Кабінет міністрів України визначив понеділок, 2 вересня, початком нового 2024/2025 навчального року в загальній середній школі. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

"Сьогодні уряд визначив початок нового навчального року в загальній середній школі з понеділка, 2 вересня. Та його завершення 30 червня 2025 року", – зазначив глава уряду.

За його словами, обласним адміністраціям доручено забезпечити організацію процесу залежно від безпекової ситуації на тій чи іншій території.

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Освіта в Україні

Як повідомляв УНІАН, 5 липня міський голова Львова Андрій Садовий заявив, що у Львові цього року навчальний рік у школах розпочнуть раніше, а саме з 19 серпня. За його словами, у разі повного блекауту всі львівські школи стануть цілодобовими пунктами незламності, де львів'яни зможуть зігрітися та зарядити пристрої. Якщо ситуація з електроенергією взимку стабілізується, школи працюватимуть у звичному режимі.

Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий раніше заявляв, що у зимовий період буде запроваджено ряд заходів щодо проведення навчального процесу. Він зазначає, що в крайніх випадках можливе повернення до змішаного навчання в школах.

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