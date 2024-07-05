Зимові канікули розпочнуться 21 грудня, на випадок погіршення ситуації з електроенергією – канікули буде продовжено.

У Львові цього року навчальний рік у школах розпочнуть раніше, а саме з 19 серпня.

Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий. "Щоб гарантувати повноцінний шкільний навчальний рік, ми розпочнемо його раніше – 19 серпня. Таке рішення сьогодні прийняв Штаб підготовки міста до зими", - написав він у Telegram.

Садовий зазначив, що у разі повного блекауту всі львівські школи стануть цілодобовими пунктами незламності, де львів'яни зможуть зігрітися та зарядити пристрої. Якщо ситуація з електроенергією взимку стабілізується, школи працюватимуть у звичному режимі.

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"Планові зимові канікули розпочнуться 21 грудня. На випадок погіршення ситуації з електроенергією – канікули буде продовжено. А в школах працюватимуть чергові групи для дітей, чиї батьки не зможуть залишити їх вдома", - інформує міський голова.

При зміни цих планів львів’ян оперативно повідомлятимуть.

В Інтернеті також шириться повідомлення, що в серпні навчальний рік почнеться й у Івано-Франківську. Однак, у повідомленні Департаменту освіти та науки Івано-Франківської міської ради на сторінці, оприлюдненому день тому, зазначено, що "попри відключення електроенергії виходити з літніх канікул ніхто не буде".

"Ми це вже проходили, і наші заклади вкотре готові забезпечити освітній процес в умовах війни. Навчання розпочнеться з 1 вересня", - мовиться у повідомленні.

Департамент звертає увагу, що у МОН поки не робили заяв щодо формату навчального року у школах. "Під час воєнного стану рішення про формат роботи освітніх установ приймають місцеві військові адміністрації та засновники кожного закладу освіти. Міською радою поки що не приймалися жодні рішення, які передбачають початок навчання швидше відповідної дати", - зазначають у освітньому Депратменті.

Навчальний процес в Україні

У зимовий період буде запроваджено ряд заходів щодо проведення навчального процесу в Україні.

За словами міністра освіти і науки України Оксена Лісового, в крайніх випадках можливе повернення до змішаного навчання в школах. Зокрема, онлайнового навчання в якихось пікових складних періодах, зазначив Лісовий.

За словами міністра, розпочати навчальний рік раніше – в теплий сезон мають заклади вищої освіти, профтехосвіти. Там зимові канікули зроблять тривалішими, також завершити навчальний рік можна буде пізніше.

Лісовий наголосив, що в школах не будуть розпочинати навчальний рік раніше. Він пояснив, що планується попрацювати з розкладами занять, зміщуючи, там де це можливо, де немає позмінного навчання, початок занять в школі на 10 годину.

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