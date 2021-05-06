Індія скоро може відновити експорт AstraZeneca.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов розповів, що Україна до 20 травня має отримати близько 500 тисяч доз вакцини від коронавірусу Pfizer.

Про це він повідомив в ефірі одного з телеканалів, пише НВ.

Міністр заявив, до 20 травня МОЗ очікує на поставки до 500 тисяч доз Pfizer, а пізніше у травні Україна має отримати 1 млн доз вакцин виробництва Sinovac.

"Сьогодні провів зустріч з власником Serum Institute (Індійський інститут сироватки, який виробляє вакцину AstraZeneca). Він обіцяє, що уряд Індії надасть дозвіл на експорт вакцин. Щонайменше 500 тисяч доз очікуємо цього місяця. Ще 1,4 млн доз AstraZeneca очікуємо з ініціативи COVAX", - розповів міністр.

Степанов також додав, що партнери України, з якими країна уклала контракти, в травні-липні "суттєво збільшать поставки", що дозволить прискорити вакцинацію.

Вакцинація в Україні: що відомо

24 лютого в Україні розпочалася кампанія з вакцинації.

Щеплення роблять вакцинами CoviShield (AstraZeneca), виробленою за ліцензією в Індії в Інституті сироватки крові, та CoronaVac, розробленою китайським фармацевтичним підприємством Sinovac Biotech, а також вакциною Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech.

За минулу добу в Україні від COVID-19 отримали щеплення 24 тис. 494 особи. Від початку вакцинальної кампанії щеплено 783 тис. 812 осіб.

До листа очікування вакцинації вже записалися 519 тис. 165 осіб.

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Автор: Олег Давигора