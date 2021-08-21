Виконували пісню українською мовою та у вишиванках.

Співробітники посольства США в Києві привітали українців з 30-ю річницею Незалежності України. Вони записали відео, на якому співають пісню "Мій друг" групи Kozak System.

Про це свідчить ролик, опублікований на сторінці дипвідомства в Instagram.

Виконали пісню українською мовою радник з політичних питань Девід Гребенюк та гурт DUCKANDCOVER. Відзначається, що відео зняли на честь дружби українців та американців.

"Сполучені Штати рішуче підтримують Україну - її суверенітет, територіальну цілісність, демократію і процвітання", - йдеться в повідомленні.

При цьому більшість співробітників посольства США наділи вишиванки. Також у ролику використали відео зі спільних військових навчань України та США.

Як раніше повідомляв УНІАН, небайдужі запустили український прапор у повітря над окупованою Ялтою. Державний прапор з'явився в небі над півостровом на кульках в синьо-жовтих кольорах.

Крім того, на Воронцовському маяку в Одеському порту вивісили 18-метровий державний прапор до Дня відновлення незалежності України.

Автор: Анастасія Горбачова