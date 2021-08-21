Небайдужі запустили український прапор у повітря над окупованою Ялтою.
Фото акції з’явилось у Telegram Катарсис.
Державний стяг з’явився у небі над півостровом на кульках в синьо-жовтих кольорах.
Користувачі зазначили, що акцію провели над Ялтою. Прапор запустили неподалік популярного серед туристів Ластівчиного гнізда.
Над Кримом з боку материкової України регулярно злітають у небо державні прапори, що засвідчує підтримку співгромадян, які опинилися під владою російських окупантів.
Схожу акцію у липні провели українські військові – над окупованим Донбасом.
Протягом тижня міста прикрашають великими синьо-жовтими стягами до Дня 30-ї річниці відновлення незалежності України. Так, вранці 21 серпня, на Воронцовському маяку в Одесі замайорів 18-метровий стяг.
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