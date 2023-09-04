Також очікується, зокрема голосування за відновлення декларування всіх чиновників в форматі, погодженому з міжнародними партнерами.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, коли відбудеться заміна міністра оборони та інші важливі голосування.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі, зауваживши, що є "нарешті офіційні новини, які можна розповідати".

"Звільнення на цьому тижні: звільнення міністра оборони; звільнення голови Фонду держмайна України. Призначення тижня: призначення Рустема Умєрова на посаду міністра оборони України", - повідомив Арахамія.

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Депутат підкреслив, що більше кадрових питань цього тижня не буде.

"Важливі голосування тижня: відновлення декларування всіх чиновників в форматі, погодженому з міжнародними партнерами; зміни до закону про РЕРів - перше читання", - написав парламентар.

Звільнення Резнікова - що відомо

2 вересня народний депутат народний депутат України Ярослав Железняк зазначив, що у перший тиждень вересня в Міноборони може відбутися зміна керівництва. Міністр оборони Олексій Резніков ймовірно буде призначений послом до Великобританії, а Міноборони очолить глава Фонду держмайна Рустем Умеров.

Сьогодні, 3 вересня, президент України Володимир Зеленський підтвердив звільнення Олексія Резнікова з посади міністра оборони. За його словами, Міноборони має очолити Рустем Умєров.

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