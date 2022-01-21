Правоохоронцям довелося перевіряти 36 навчальних закладів.

У Рівному до поліції надійшло повідомлення про замінування усіх 36 шкіл міста.

Про це повідомляє прес-служба Рівненської міської ради.

Після перевірки кожного навчального закладу, про замінування якого повідомили правоохоронцям, спеціалісти не виявили жодних вибухонебезпечних предметів.

Читайте такожУ хвилі "мінувань" в містах України СБУ запідозрила Росію: гібридна агресія"Адміністрації навчальних закладів, у яких не виявили вибухонебезпечних предметів, інформують вчителів, батьків та учнів про відновлення навчання 21 січня у звичному режимі", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, цього тижня Україною прокотилася хвиля повідомлень про масові хибні мінування. Так, у Черкасах і Миколаєві місцева влада змушена біла прийняти рішення про переведення учнів деяких шкіл на дистанційне навчання через постійні погрози "мінування" навчальних закладів.

У Києві "замінували" майже 40 шкіл та два суди, а у Харкові листи із загрозою вибуху отримали сім шкіл - їх "мінер" вимагав перевести 7 млн гривень на два телефонні номери.

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