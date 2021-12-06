Наразі інформація про вибухівку не підтвердилася.

У Харкові невідомий "замінував" шість шкіл. На місці працюють вибухотехніки, кінологи та рятувальники.

Про це повідомили у прес-службі Нацполіції області.

Інформацію "замінування" шести загальноосвітніх установ правоохоронці отримали близько 11:15. У всі школи, де імовірно може бути бомба, відправили групи реагування.

Читайте такожУ Києві вивели десятки тисяч людей з майже всіх ТРЦ: що сталося (відео)"За розпорядженням начальника ГУНП в Харківській області, перевірка на наявність вибухівки проводиться в усіх школах міста. Інформація зареєстрована у Єдиному обліку територіальних підрозділів поліції, триває перевірка", — розповіли в Нацполіції області.

Водночас місцеве видання "Редпост" повідомляє, що листи із загрозою вибуху отримали сім шкіл. "Мінер" вимагає перевести 7 млн гривень на два телефонні номери.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці листопада у Харкові евакуювали учнів шести шкіл через повідомлення про замінування.

Вас також можуть зацікавити новини:

Автор: Марта Гичко