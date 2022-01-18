Повідомлення про замінування шкіл надійшли о 8:15.

Поліція перевіряє інформацію про замінування столичного суду та майже 40 шкіл міста.

Про це УНІАН повідомили у Відділі комунікації поліції Києва.

Повідомлення про замінування шкіл надійшли сьогодні о 8:15.

"Є повідомлення, що надійшли на кол-центр СБУ, про замінування 39 шкіл в різних районах Києва. Зараз триває ще перевірка. На щастя, поганих новин немає. Але перевірка ще триває, бо велика кількість об’єктів. Вибірково проводиться евакуація, працюють відповідні профільні служби на місцях", - сказав співрозмовник.

Також у поліції повідомили, що проводиться перевірка Окружного адміністративного суду.

"Там також триває перевірка і всіх працівників, відвідувачів евакуйовано, на місці працюють фахівці", - уточнив співрозмовник.

Київський апеляційний суд припинив роботу через повідомлення про нібито замінування.

Відповідна інформація розміщена на Facebook-сторінці суду.

"18 січня 2022 року надійшло повідомлення про замінування приміщення Київського апеляційного суду. Київський апеляційний суд змушений тимчасово припинити роботу для проведення правоохоронними органами необхідних дій", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що працівників та відвідувачів Київського апеляційного суду евакуювали.

Читайте такожУ хвилі "мінувань" в містах України СБУ запідозрила Росію: гібридна агресія

Масові замінування в Україні

Як повідомляв УНІАН, 11 січня приблизно о 12:00 правоохоронці отримали інформацію про начебто замінування усіх шкіл міста Києва.

12 січня до поліції надійшла анонімна інформація про те, що школи міста Черкаси заміновано.

Того ж дня правоохоронцям повідомили про замінування всіх шкіл у Львові.

Окрім того, в Києві "замінували" чотири станції метрополітену.