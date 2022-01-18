Місцева влада зазначає, що постійні повідомлення про мінування збивають організацію освітнього процесу.

У Черкасах і Миколаєві місцева влада прийняла рішення перевести учнів деяких шкіл на дистанційне навчання через постійні погрози "мінування" навчальних закладів.

Про це повідомляється в заяві Управління освіти Миколаївської міської ради на сторінці в Facebook.

Там зазначили, що в місті знову надійшли повідомлення про мінування всіх шкіл.

"У зв'язку з повідомленнями про мінування керівниками 4 навчальних закладів (ЗЗСО №3, 20, 46, ММК імені В.Д. Чайки) прийнято рішення з 18 січня 2022 року здійснювати освітній процес за дистанційною формою навчання", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожУ хвилі" мінувань " в містах України СБУ запідозрила Росію: гібридна агресіяСвоєю чергою таку ж заяву зробили і в Департаменті освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради.

"Департамент освіти та гуманітарної політики рекомендує всім школам міста починаючи з сьогоднішнього дня проводити навчання в дистанційному форматі", - йдеться в повідомленні.

У департаменті зазначили, що повідомлення про замінування закладів загальної середньої освіти міста надходять щодня, починаючи з 12 січня цього року.

"Така ситуація вносить деструктив в організацію роботи загальноосвітніх закладів, призводить до неможливості організувати системний і якісний освітній процес", - зазначили в публікації.

"Саме тому було прийнято рішення рекомендувати з сьогоднішнього дня організувати в закладах загальної середньої освіти освітній процес із застосуванням технологій дистанційного навчання", - додали в Департаменті.

За словами чиновників, у такому форматі навчання триватиме до наступних рекомендацій.

Нагадаємо, за добу в Києві перевірили 350 "замінованих" шкіл. У поліції підкреслили, що вже аналізують ситуацію, чому останнім часом стався сплеск "мінувань".

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