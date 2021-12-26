Спеціалісти мають перевірити будівлю ТРЦ на наявність небезпечних предметів.

Правоохоронцям повідомили, що в Києві "заміновано" один з торгово-розважальних центрів.

"Заміновано" ТРЦ "Блокбастер", йдеться на Telegram-каналі "Київ Оперативний".

За його даними, в центр мали приїхати відповідні служби, які мають перевірити будівлю на наявність вибухонебезпечних предметів.

"Лише уявіть, які це збитки перед святами…", – зазначається на каналі.

Читайте такожУ Києві чоловік образився на персонал і "замінував" розважальний закладНагадаємо, наприкінці листопада у Києві невідомий повідомив про "замінування" практично всіх ТРЦ. Телефонний терорист змусив евакуювати з будівель десятки тисяч осіб.

Сапери перевірили ТРЦ Києва на наявність вибухівки й не знайшли небезпечні предмети. Після цього людям дозволили зайти у приміщення. Телефонного терориста почали розшукувати правоохоронці.

Нагадаємо, в Україні передбачено кримінальну відповідальність за завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності (ст. 259 Кримінального кодексу).

Якщо таке правопорушення спричинило тяжкі наслідки або вчинене повторно, зловмиснику загрожує до восьми років позбавлення волі.

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