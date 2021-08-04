У спецслужбі заявили, що Батулін відомий своїми радикальними поглядами та провокаційними діями під час акцій протесту в Україні

У Службі безпеки України пояснили, чому не пустили в нашу країну заступника голови "Білоруського дому в Україні" Родіона Батуліна.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі СБУ.

В СБУ розповіли, що заборону на в’їзд Батуліну винесли 23 липня на основі того, що він може становити загрозу нацбезпеці.

Керівник прес-служби СБУ Артем Дехтяренко пояснив: "Батулін відомий своїми радикальними поглядами та провокаційними діями під час акцій протесту в Україні. В ході цих акцій, поміж іншого, вдалося запобігти спробам радикалів спровокувати силові зіткнення з правоохоронцями".

Раніше сьогодні, 4 серпня, "Білоруський дім в Україні" у Telegram повідомив, що Батуліну заборонили в'їзд на територію України терміном на три роки.

Читайте такожДрузі Шишова проситимуть Монастирського надати його дівчині охорону

За словами активістів, заборону на в'їзд в Україну Родіону Батуліну видала Служба безпеки України.

Як повідомляв УНІАН, голову громадської організації "Білоруський дім в Україні", громадянина Білорусі Віталія Шишова знайшли повішеним 3 серпня зранку на території лісопаркової зони у Святошинському районі столиці. Напередодні співмешканка Шишова повідомила, що чоловік пішов на пробіжку і не повернувся.

Кримінальне провадження розпочато за ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Основні дві версії смерті Шишова, які розглядає поліція, – самогубство та вбивство з імітацією самогубства.

Автор: Дмитро Хилюк