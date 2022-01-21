У відомстві наголосили, що у такий спосіб РФ намагається розхитати ситуацію в Україні зсередини.

У Службі безпеки України вчергове заявили, що за хвилею псевдомінувань по всій країні стоїть Росія.

Як нагадали у прес-службі СБУ, упродовж 2021 року було зафіксовано понад 1100 завідомо неправдивих анонімних повідомлень, а з початку 2022 року їх надійшло вже більш як 300.

Наразі жодне з них після ретельних перевірок не підтвердилось.

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З початку 2021 року СБУ спільно з іншими правоохоронцями встановили 313 осіб, які здійснили псевдомінування.

"Спецслужби РФ активно використовують псевдомінування об’єктів соціальної сфери та критичної інфраструктури, як один із елементів гібридної війни для посилення тиску на Україну. Мета спецслужб країни-агресора очевидна – створити умови додаткового тиску на Україну, посіяти тривогу та паніку в суспільстві. На жаль, такі інформаційно-психологічні спеціальні операції – реалії сучасних гібридних воєн, і ми маємо чітко це усвідомлювати", - наголосили у відомстві.

За даним СБУ, до поширення хвилі псевдомінувань залучають громадян України, які діють з хуліганських мотивів чи заради розваги, "не усвідомлюючи до кінця усі можливі наслідки".

Зокрема, зловмисники намагаються надсилати повідомлення з використанням програмного забезпечення, яке, на їх думку, забезпечує їм анонімність.

Разом з цим, правоохоронці встановили, що більшість повідомлень надіслані користувачами інтернету, які перебувають на території суміжних пострадянських країн або на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей.

В СБУ нагадали, що "анонімні терористи" можуть бути притягнуті до кримінальної відповідальності за наступними статтями Кримінального кодексу України: ч. 1 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) карається позбавленням волі від 2 до 6 років, а за повторний такий дзвінок може бути засуджено на термін від 4 до 8 років; ч. 1 ст. 258 (терористичний акт) у разі загрози вчинення вибухів та інших дій, які будуть створювати небезпеку для життя та здоров’я людей або настання інших тяжких наслідків, карається позбавленням волі на строк від 5 до 10 років з конфіскацією майна, за повторний такий прояв – від 7 до 12 років з конфіскацією майна.

У відомстві також вчергове закликали ЗМІ приділяти особливу увагу перевірці інформації про мінування, "аби такі публікації не грали на руку ворожим спецслужбам".

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