Хлопець стверджує, що таким чином хотів, аби навчальний заклад перевели на дистанційну форму навчання.

Працівники Служби безпеки України затримали зловмисника, який за допомогою російських спецслужб зробив неправдиве повідомлення про замінування Гірничого фахового коледжу Криворізького національного університету.

Як повідомляє прес-служба СБУ, псевдомінером виявився студент цього коледжу. За інформацією спецслужби, він замовив "мінування" в адміністратора одного з російських закритих Telegram-чатів, якими керують спецслужби РФ.

"Наразі такі чати, що надають "послуги" з організації псевдомінувань, використовуються країною-агресором як один з інструментів для штучного поширення панічних настроїв в Україні", - зазначили у відомстві.

Анонімний лист про мінування відправили 20 січня на електронну пошту "гарячої лінії СБУ" та самого коледжу. Автор повідомлення представився "російським терористом" і вимагав 250 тисяч гривень викупу, "щоб теракту не сталося".

Правоохоронці не виявили жодних вибухових предметів та речовин у приміщенні навчального закладу. Співробітники СБУ встановили особу псевдомінера і затримали його. Свій вчинок затриманий мотивував бажанням, щоб коледж було переведено на дистанційну форму навчання.

У нього вилучили комп'ютерну техніку та мобільний телефон, на яких, за даними спецслужб, є докази протиправної діяльності, зокрема й листування з адміністратором Telegram-чату.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України. Затриманому загрожує до шести років позбавлення волі.

Читайте такожУ Дніпрі з'явилася інформація про вибухівку у школах, але дітей залишили на урокахЗа інформацією джерела УНІАН у правоохоронних органах, більшість псевдомінувань, які фіксують останнім часом в Україні, здійснюють школярі та студенти, які "замовляють" мінування в закритих Telegram-чатах, що куруються ФСБ РФ. Співрозмовник агентства наголосив: російські спецслужби роблять це свідомо, щоб сіяти паніку і дестабілізувати ситуацію в Україні.

Масові "замінування" в Україні

Як повідомляв УНІАН, останнім часом в Україні спостерігаються хвилі масових псевдомінувань навчальних закладів. Зокрема, 11 січня правоохоронці отримали інформацію про начебто замінування усіх шкіл міста Києва. Тоді за добу їм вдалося перевірити 350 навчальних закладів столиці.

12 січня до поліції надійшла анонімна інформація про те, що школи міста Черкаси заміновано. Того ж дня правоохоронцям повідомили про замінування всіх шкіл у Львові. Окрім того, в Києві "замінували" чотири станції метрополітену.

Читайте такожУ хвилі "мінувань" в містах України СБУ запідозрила Росію: гібридна агресія18 січня в Києві "мінували" майже 40 шкіл та два суди.

20 січня невідомі "замінували" Офіс президента. Того ж дня в Рівному одночасно "замінували" всі школи міста.

У Черкасах і Миколаєві місцева влада вже ухвалила рішення перевести учнів деяких шкіл на дистанційне навчання через постійні погрози "мінування" навчальних закладів.

Сьогодні, 21 січня, до правоохоронців надійшло повідомлення про начебто замінування всіх шкіл у Києві. Окрім того, через загрозу вибухів евакуювали всіх учнів шкіл Львова.

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