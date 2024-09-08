Там зазначили, що одних документів про право на відстрочку мало.

В Україні на тлі повномасштабної війни триває мобілізація. Певні категорії громадян мають праву на відстрочку.

Як зазначив на брифінгу помічник начальника ТЦК та СП з правової роботи, начальник юридичної служби Тернопільського обласного ТЦК та СП Роман Грунда, наявність права на відстрочку та документів, що підтверджують це, ще не означає, що особі вона надана.

Відповідно до законодавства, відстрочка від призову на строкову військову службу надається призовникам за сімейними обставинами, станом здоров'я, для здобуття освіти та продовження професійної діяльності.

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Зокрема, щоб оформити відстрочку належним чином необхідно:

зібрати документи, які визначені постановою КМУ 560 "Про порядок проведення призову на військову службу під час мобілізації";

особисто відвідати ТЦК за місцем перебування на військовому обліку або за місцем реєстрації місця проживання;

подати документи на комісію в ТЦК;

отримати рішення про надання або відмову у наданні відстрочки.

Як додається, відстрочка від призову на строкову службу надається призовникам за сімейними обставинами, станом здоров'я, для здобуття освіти чи набуття наукового ступеня, а також продовження професійної діяльності. Крім того, не мобілізовують до армії заброньованих, звільнених з полону та осіб, чиї неповнорідні брат чи сестра загинули або зникли безвісти під час участі у бойових діях.

Мобілізація в Україні

Як повідомляв УНІАН, у Раді готуються законопроект, згідно з яким командири військових частин зможуть вербувати добровольців напряму, без залучення ТЦК до цього процесу.

The Telegraph прогнозував, що оскільки українська мобілізація запрацювала, РФ втратить домінування до зими.

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